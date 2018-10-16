2018-10-16T18:03:43+03:00
Общество

Участники автопробега «Комсомольской правды» побывали на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах

Акция посвящена 100-летию Комсомола [фото]
Александр ЧЕРНОВ
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Участники автопробега на заводе "КАМАЗ"Участники автопробега на заводе "КАМАЗ"Фото: Александр ЧЕРНОВ
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Команда «Комсомольской правды» участвующая в автопробеге в честь 100-летия ВЛКСМ приехала в первый город - Набережные Челны. На заводе «КАМАЗ» гостям из Казани провели экскурсию показали цех по сборке кузовов самого популярного грузового автомобиля страны.

Сейчас «КАМАЗ» является единственным российским заводом по производству крупной техники, так же он работает на оборонное предприятие страны и создает новый модельный ряд автомобилей, производит автозапчасти.

Участники автозабега в цехе сборки кабин

Участники автозабега в цехе сборки кабин

Заместитель директора по персоналу автомобильного завода «КАМАЗ» Виктор Поляков рассказал, что на набережночелнинском предприятии сейчас трудится 5800 человек. Половину работы на производстве делают женские руки.

В день сотрудники собирают 180 машин. На сборку одной кабины уходит 5 часов. Одновременно на заводе делают 46 кабин. В завершении экскурсии гостям вручили памятные брелоки.

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