18 октября, откроется отремонтированный участок дороги Казань-Набережные Челны

СЕГОДНЯ 19:15 2018-10-16T19:15:19+03:00

Реконструкция 220 километров федеральной трассы М-7 обошлась в 6 миллиардов рублей

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В четверг, 18 октября, состоится торжественное открытие отремонтированного участка трассы М-7 "Волга" между Казанью и Набережными Челнами.

В мероприятии примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов, помощник Президента России Игорь Левитин и Министр транспорта России Евгений Дитрих.

Известно, что на ремонт 220 километров дороги было потрачено порядка 6 миллиардов рублей.

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