2018-10-16T19:15:19+03:00
Авто

18 октября, откроется отремонтированный участок дороги Казань-Набережные Челны

Реконструкция 220 километров федеральной трассы М-7 обошлась в 6 миллиардов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В четверг, 18 октября, состоится торжественное открытие отремонтированного участка трассы М-7 "Волга" между Казанью и Набережными Челнами.

В мероприятии примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов, помощник Президента России Игорь Левитин и Министр транспорта России Евгений Дитрих.

Известно, что на ремонт 220 километров дороги было потрачено порядка 6 миллиардов рублей.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Автоновости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-участница телепроекта "Голос" Язиля Мухаметова расскажет жителям Набережных Челнов о секрете успеха
В Марий Эл приставы опечатали деревенские колонки с водой
В Иннополисе создали первую в России 4-D модель города
В Набережных Челнах ученики младших классов нарисовали Комсомольцев
В Чувашии на глазах 9-летней девочки зарезали ее родителей
С 3 ноября в Казани автобус №55 начнет ходить до ЖК «Лесной городок»
Отделение МВД Черемшанского района Татарстана возглавил Юлдус Билалов
Участники автопробега «Комсомольской правды» побывали на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах
На реставрацию учебного здания казанской консерватории выделят более 122 миллионов рублей
18 октября в Казани будет работать «горячая линия» по питанию в школах и детсадах
Штраф за выезд на лед в Чувашии могут поднять до 3 тысяч рублей
В Казани женщину арестовали по подозрению в мошенничестве с ювелиркой на 19 миллионов рублей
В Татарстане появится Культурный центр имени Пушкина
В Казани главу «Свея» Рашида Аитова просят оправдать и освободить
Ремонт ливневок обойдется Набережным Челнам в 20,2 миллиона рублей
Профессор КФУ: Аномально теплая погода в Татарстане продлится до 25 октября
В Татарстане ограничат электронную запись на прием к врачу
«Видеообщение в интернете» – новый обучающий модуль программы «Ростелекома» и Пенсионного фонда России «Азбука интернета»
С 18 по 19 октября в Казани всех желающих будут учить игре на барабанах
В Татарстане посчитали какими сервисами портала Госуслуг чаще пользуются женщины, а какими мужчины
В Татарстане бесследно исчез тренер детской спортшколы