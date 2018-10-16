18 октября, откроется отремонтированный участок дороги Казань-Набережные Челны
Реконструкция 220 километров федеральной трассы М-7 обошлась в 6 миллиардов рублей
Фото: pixabay.com
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В четверг, 18 октября, состоится торжественное открытие отремонтированного участка трассы М-7 "Волга" между Казанью и Набережными Челнами.
В мероприятии примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов, помощник Президента России Игорь Левитин и Министр транспорта России Евгений Дитрих.
Известно, что на ремонт 220 километров дороги было потрачено порядка 6 миллиардов рублей.
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