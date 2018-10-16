2018-10-16T19:04:37+03:00
Общество

В Иннополисе создали первую в России 4-D модель города

Она поможет мэрии управлять и следить за изменениями в режиме реального времени
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Университета ИннополисФото: пресс-служба Университета Иннополис
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В Иннополисе создали 4-D модель своего города. Это первая подобная интерактивная карта населенного пункта в России. В ее разработке участвовали сотрудники Университета Иннополис и мэрия города. Проект был представлен на форуме «Открытые инновации-2018».

По задумке авторов, данная модель поможет администрации управлять населённым пунктом, следить за изменениями параметров в режиме реального времени и планировать дальнейшее развитие территории.

Так, карта будет сообщать городским службам о перегоревшем фонаре, переполненной урне, происшествиях на дорогах или передвижении общественного транспорта. Также будет отслеживаться уровень шума и влажности. Сервис поможет и гостям города: им станет проще ориентироваться.

Проект разрабатывался пять месяцев. Однако запуск его запланирован лишь на весну 2019 года. Сейчас специалисты дорабатывают платформу.

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