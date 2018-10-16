В Иннополисе создали первую в России 4-D модель города
В Иннополисе создали 4-D модель своего города. Это первая подобная интерактивная карта населенного пункта в России. В ее разработке участвовали сотрудники Университета Иннополис и мэрия города. Проект был представлен на форуме «Открытые инновации-2018».
По задумке авторов, данная модель поможет администрации управлять населённым пунктом, следить за изменениями параметров в режиме реального времени и планировать дальнейшее развитие территории.
Так, карта будет сообщать городским службам о перегоревшем фонаре, переполненной урне, происшествиях на дорогах или передвижении общественного транспорта. Также будет отслеживаться уровень шума и влажности. Сервис поможет и гостям города: им станет проще ориентироваться.
Проект разрабатывался пять месяцев. Однако запуск его запланирован лишь на весну 2019 года. Сейчас специалисты дорабатывают платформу.
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