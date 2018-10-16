2018-10-16T18:30:56+03:00
Общество

Отделение МВД Черемшанского района Татарстана возглавил Юлдус Билалов

До этого он работал зам начальника по Аксубаевскому району
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: МВД ТатарстанаФото: МВД Татарстана
Изменить размер текста:

В этот вторник, 16 октября, заместитель министра внутренних дел Татарстана полковник внутренней службы Алексей Завгороднев в рамках рабочего совещания представил нового начальника отделения МВД по Черемшанскому району.

Так, им стал подполковник полиции Юлдус Билалов, который до этого назначения работал заместителем начальника отдела МВД по Аксубаевскому району.

Заместитель главы МВД Татарстана Алексей Завгороднев пожелал назначенному руководителю быстрее вникнуть в нюансы работы, выстроить конструктивный диалог с администрацией района и руководством других правоохранительных органов, а также выразил уверенность, что личный состав отдела полиции поддержит Юлдуса Билалова и поможет ему организовать работу на должном уровне.

СПРАВКА

Юлдус Билалов Гусманович уроженец Аксубаевского района Татарстана. Работает в правоохранительных органах с 1999 года. Женат. Воспитывает двух дочерей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-участница телепроекта "Голос" Язиля Мухаметова расскажет жителям Набережных Челнов о секрете успеха
В Марий Эл приставы опечатали деревенские колонки с водой
18 октября, откроется отремонтированный участок дороги Казань-Набережные Челны
В Иннополисе создали первую в России 4-D модель города
В Набережных Челнах ученики младших классов нарисовали Комсомольцев
В Чувашии на глазах 9-летней девочки зарезали ее родителей
С 3 ноября в Казани автобус №55 начнет ходить до ЖК «Лесной городок»
Участники автопробега «Комсомольской правды» побывали на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах
На реставрацию учебного здания казанской консерватории выделят более 122 миллионов рублей
18 октября в Казани будет работать «горячая линия» по питанию в школах и детсадах
Штраф за выезд на лед в Чувашии могут поднять до 3 тысяч рублей
В Казани женщину арестовали по подозрению в мошенничестве с ювелиркой на 19 миллионов рублей
В Татарстане появится Культурный центр имени Пушкина
В Казани главу «Свея» Рашида Аитова просят оправдать и освободить
Ремонт ливневок обойдется Набережным Челнам в 20,2 миллиона рублей
Профессор КФУ: Аномально теплая погода в Татарстане продлится до 25 октября
В Татарстане ограничат электронную запись на прием к врачу
«Видеообщение в интернете» – новый обучающий модуль программы «Ростелекома» и Пенсионного фонда России «Азбука интернета»
С 18 по 19 октября в Казани всех желающих будут учить игре на барабанах
В Татарстане посчитали какими сервисами портала Госуслуг чаще пользуются женщины, а какими мужчины
В Татарстане бесследно исчез тренер детской спортшколы