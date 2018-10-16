Отделение МВД Черемшанского района Татарстана возглавил Юлдус Билалов

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-16T18:30:56+03:00

До этого он работал зам начальника по Аксубаевскому району

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В этот вторник, 16 октября, заместитель министра внутренних дел Татарстана полковник внутренней службы Алексей Завгороднев в рамках рабочего совещания представил нового начальника отделения МВД по Черемшанскому району.

Так, им стал подполковник полиции Юлдус Билалов, который до этого назначения работал заместителем начальника отдела МВД по Аксубаевскому району.

Заместитель главы МВД Татарстана Алексей Завгороднев пожелал назначенному руководителю быстрее вникнуть в нюансы работы, выстроить конструктивный диалог с администрацией района и руководством других правоохранительных органов, а также выразил уверенность, что личный состав отдела полиции поддержит Юлдуса Билалова и поможет ему организовать работу на должном уровне.

СПРАВКА

Юлдус Билалов Гусманович уроженец Аксубаевского района Татарстана. Работает в правоохранительных органах с 1999 года. Женат. Воспитывает двух дочерей.