На реставрацию учебного здания казанской консерватории выделят более 122 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:53 2018-10-16T17:53:49+03:00

Работы в учреждение будут проведены с приспособлением под современное использование Фото: Олег ЗОЛОТО

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Стало известно, что учебное здание казанской консерватории имени Жиганова ждут ремонтно-реставрационные работы. На это из федерального бюджета уже выделили 122,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, работы в учреждение будут проведены с приспособлением под современное использование.

Здание, которое находится по адресу улица Большая Красная 45/14, должны отремонтировать до 25 августа 2019 года. Исполнитель заявки будет выбран посредством аукциона 7 ноября.

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