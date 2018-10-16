На реставрацию учебного здания казанской консерватории выделят более 122 миллионов рублей
Деньги на ремонтные работы выделил федеральный бюджет
Работы в учреждение будут проведены с приспособлением под современное использованиеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
Стало известно, что учебное здание казанской консерватории имени Жиганова ждут ремонтно-реставрационные работы. На это из федерального бюджета уже выделили 122,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, работы в учреждение будут проведены с приспособлением под современное использование.
Здание, которое находится по адресу улица Большая Красная 45/14, должны отремонтировать до 25 августа 2019 года. Исполнитель заявки будет выбран посредством аукциона 7 ноября.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»