18 октября в Казани будет работать «горячая линия» по питанию в школах и детсадах

СЕГОДНЯ 17:38 2018-10-16T17:38:12+03:00

«Горячая линия» будет работать с 9.00 до 17.00 по телефонам: 8(843) 236-61-24, 236-61-26, 236-61-49. Фото: Ольга Крыльцова

Ее организует аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане

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В этот четверг, 18 октября, в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане организует «горячую линию» по вопросам питания в школах и детсадах.

При этом обратившихся будут консультировать также и представители республиканских Минобра, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Так, в этот день от них можно будет получить ответы на вопросы по поводу организации питания в школах и детских садах, а также оставить свои предложения и пожелания. Все это будут детально проанализировано и направлено в соответствующие министерства и ведомства для принятия дальнейшего решения.

Итак, «горячая линия» будет работать с 9.00 до 17.00 по телефонам: 8(843) 236-61-24, 236-61-26, 236-61-49.

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