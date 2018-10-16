В Казани женщину арестовали по подозрению в мошенничестве с ювелиркой на 19 миллионов рублей
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
По данным полицейских, к ним обратился предприниматель, который сообщил, что его обманули. По его словам, он заключил с одной из фирм договор комиссии по реализации принадлежащих ему ювелирных изделий. В итоге мужчина лишился продукции и денег за нее не получил.
Как выяснили стражи порядка, в Казани предприниматель оказался не единственной жертвой подобного обмана. Такие же заявления о мошенничестве поступили еще от двух бизнесменов. По предварительным подсчетам потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 19 миллионов рублей.
- Полицейские установили причастность одной из сотрудниц фирмы, заключавшей договоры, к совершению мошеннических действий. Выяснилось, что женщина присвоила себе ювелирные изделия и часть из них продала третьим лицам. Подозреваемая заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в УМВД Казани.