В Казани главу «Свея» Рашида Аитова просят оправдать и освободить

СЕГОДНЯ 16:27 2018-10-16T16:27:19+03:00

Жертвами его строительной компании в свое время стали сотни дольщиков

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16 октября, в Московской районном суде Казани состоялось предпоследнее заседание по уголовному делу главы стройфирмы «Свей» Рашида Аитова. Емк были предъявлены обвинения по статьям: «Мошенничество в крупном размере», «Коммерческий подкуп», «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности» - в общей сложности 126 различных эпизодов.

Во время очередных прений прокуратура просила для Аитова 13 лет лишения свободы, а адвокат обвиняемого посчитал, что его клиента стоит оправдать и отпустить.

Напомним, по версии следствия, Рашид Аитов - директор и один из учредителей строительной компании "Свей" - с 2010 по 2014 годы через подрядчиков привлекал деньги дольщиков на строительство домов. Компания обещала расплатиться квартирами, но в итоге ни жилья, ни своих денег никто так и не увидел.

Приговор Рашиду Аитову должны огласить 31 октября текущего года. Себя мужчина виновным не считает.

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