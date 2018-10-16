Профессор КФУ: Аномально теплая погода в Татарстане продлится до 25 октября

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-16T15:55:58+03:00

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В Татарстан пришло позднее "бабье лето". Как заявил профессор КФУ Юрий Переведенцев, сейчас среднесуточная температура воздуха должна составлять 6 градусов со знаком "плюс". На деле же температура на три градуса выше. Более того, днем 16 октября столбик термометра поднялся до 14 градусов тепла.

- Столица Татарстана находится в теплом секторе циклона. Аномально теплая погода, по прогнозам Гидрометцентра, будет наблюдаться в Казани вплоть до 25 октября. Таким образом, температурные показатели будут выше нормы на 4-5 градусов, - пояснил профессор. – Дело в том, что властвующий в Москве блокирующий антициклон не пропускает к нам холодный воздух. В столице России температура воздуха и вовсе достигнет 19 градусов.

По месячной норме, уже должно было выпасть 47 миллиметров осадков, однако по факту дождей было очень мало, таким образом, выпало лишь 8 миллиметров. Осадки, по словам Переведенцева, не предвидятся вплоть до воскресенья.