2018-10-16T15:46:41+03:00
Общество

В Татарстане ограничат электронную запись на прием к врачу

Причиной такой меры называют большое количество фейковых пациентов
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Подобным чаще всего занимаются молодые материПодобным чаще всего занимаются молодые материФото: Татьяна Коркина
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Татарстанцы больше не смогут записываться в электронной форме к одному медицинскому специалисту на несколько дней подряд. Подобные ограничения будут введены на портале госуслуг республики.

Причиной такой меры называют злоупотребление жителями Татарстана правом электронной записи на прием к врачу. Об этом во вторник, 16 октября, на брифинге заявил глава Минсвязи региона Роман Шайхутдинов.

Так, выяснилось, что 15-16% от общего числа подобных записей - фейковые. Люди бронируют время, но не приходят на прием. По словам министра информатизации и связи республики Романа Шайхутдинова, этим чаще всего занимаются молодые матери.

В ближайшем будущем если пациент записался к одному врачу, то сделать это снова и сразу на другой день уже не получится.

Помимо этого, если человек записался на прием, но не пришел, то он не сможет записаться к этому же специалисту в ближайшие дни.

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