«Видеообщение в интернете» – новый обучающий модуль программы «Ростелекома» и Пенсионного фонда России «Азбука интернета»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-16T15:00:58+03:00

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«Видеообщение в интернете» – очередная, седьмая, часть расширенного курса по программе «Азбука Интернета». Она содержит обзор программ, предназначенных для общения в интернете по видеосвязи. Модуль представляет собой комплект дополнительных материалов для обучения людей, уже освоивших базовые навыки и стремящихся расширить свои знания, использовать больше возможностей, предоставляемых интернетом.

Изучая дополнительный курс, слушатели ознакомятся с наиболее популярными программами для видеообщения, узнают, как их установить, чем они отличаются, какие полезные функции предоставляют, а также повторят свои знания о безопасной работе в интернете в целом и при совершении видеозвонков в частности.