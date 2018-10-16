В Марий Эл приставы опечатали деревенские колонки с водой
Судебные приставы Марий Эл приостановили деятельность двух водопроводных колонок в деревне Досметкино и селе Шиньша Моркинского района. Отключили от системы водоснабжения и опечатали их сроком на 60 суток.
Все произошло по решению суда, поскольку ранее сотрудники Роспотребнадзора Марий Эл проводили проверку качества питьевой воды в этих колонках. В итоге были выявлнеы несоответствия требованиям СанПиН и допущение нарушениий санитарного законодательства, что создают угрозу жизни и здоровью людей, а также могут повлечь возникновение эпидемии.
По решению Моркинского районного суда организация, которая должна следить за качеством воды, уже привлечена к административной ответственности за "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде".
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