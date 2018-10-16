2018-10-16T14:30:01+03:00
Общество

В Татарстане посчитали какими сервисами портала Госуслуг чаще пользуются женщины, а какими мужчины

До конца года появится ряд новых опций
Олег ЛУГОВОЙ
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За 9 месяцев текущего года жители республики через региональный портал Госуслуг получили более 133 миллионов электронных услуг.За 9 месяцев текущего года жители республики через региональный портал Госуслуг получили более 133 миллионов электронных услуг.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На брифинге глава Минсвязи Татарстана Роман Шайхутдинов заявил, что за 9 месяцев текущего года жители республики через региональный портал Госуслуг получили более 133 миллионов электронных услуг. Это на 72% больше, чем за предыдущий период.

По словам министра, самыми популярными опциями на портале у женщин чаще всего становятся запись к врачу, ввод показания счетчиков и оплата услуг ЖКХ, а также просмотр начисления за услуги детсада и оплата их.

В свою очередь мужчины чаще всего пользуются такими опциями: штрафы – проверка и оплата, сервисы ЖКХ и только потом запись к врачу.

При этом, как заявил Роман Шайхутдинов, что до конца этого года на портале появятся новые услуги в сфере занятости населения. Так, среди них, прием заявлений о временном трудоустройстве несовершеннолетних, об организации профессиональной ориентации граждан и содействие в поиске работы.

Кроме того, хотят улучшить сервис оплаты за газ – рассылка push-уведомлений о новых начислениях и просмотр архива показаний счетчика.

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