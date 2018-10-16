Экс-участница телепроекта "Голос" Язиля Мухаметова расскажет жителям Набережных Челнов о секрете успеха

СЕГОДНЯ 19:48 2018-10-16T19:49:17+03:00

Сейчас девушка работает в Театре Алексея Рыбникова и выступает в цирковых мюзиклах [фото]

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16 октября, в одном из молодежных центров Набережных Челнов безвозмездно своей историей поделится уроженка автограда, экс-участница телепроекта "Голос", певица, педагог по вокалу и актриса Язиля Мухаметова.

В рамках проекта "Гости", который представляет собой встречи горожан с известными людьми, девушка расскажет о себе, своих достижениях и раскроет секреты успеха.

Фото: www.instagram.com/yazilya_mukhametova

Известно, что на данный момент Язиля Мухаметова проживает в Москве, работает в театре Алексея Рыбникова, выступает в цирковых мюзиклах и часто гастролирует по стране.

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