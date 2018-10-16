Ремонт ливневок обойдется Набережным Челнам в 20,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-16T16:03:17+03:00

На зарплату рабочим из общей суммы будет выделено всего 909 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Стало известно, сколько денег выделят из бюджета Набережных Челнов на ремонт ливневой канализации. Так, работы обойдутся городу в 20,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в городе обновят люки, откачают воду, промоют канализационные трубопроводы, установят новые колодцы. Помимо этого, рабочие отремонтируют электродвигатели и сети ливневок, заменят насосы и проверят вентиляцию. За все это они получат около 909 тысяч рублей.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»