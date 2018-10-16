2018-10-16T16:03:17+03:00
Экономика

Ремонт ливневок обойдется Набережным Челнам в 20,2 миллиона рублей

На зарплату рабочим из общей суммы будет выделено всего 909 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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В городе обновят люки, откачают воду, промоют канализационные трубопроводы, установят новые колодцыВ городе обновят люки, откачают воду, промоют канализационные трубопроводы, установят новые колодцыФото: Михаил ШУКЛИН
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Стало известно, сколько денег выделят из бюджета Набережных Челнов на ремонт ливневой канализации. Так, работы обойдутся городу в 20,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в городе обновят люки, откачают воду, промоют канализационные трубопроводы, установят новые колодцы. Помимо этого, рабочие отремонтируют электродвигатели и сети ливневок, заменят насосы и проверят вентиляцию. За все это они получат около 909 тысяч рублей.

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