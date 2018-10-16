Штраф за выезд на лед в Чувашии могут поднять до 3 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:11 2018-10-16T17:12:11+03:00

Повторное нарушение запрета ездить на автомобиле по льду будет стоить от 4 до 30 тысяч рублей Фото: Яна ЛИСИНА

Это касается обычных граждан. Должностные лица же обяжут заплатить 5 тысяч рублей, а юридические и все 10 тысяч

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В Чувашии предлагается ввести поправки в республиканский кодекс по административным правонарушениям. Так, изменения могут коснутся штрафов за выезд на лед в зимнее время.

Государственный комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям посчитал нужным поднять сумму штрафа для обычных граждан до 3 тысяч рублей. Должностные и юридические лица, в свою очередь, предлагается карать строже: по 5 и 10 тысяч соответственно.

А повторное нарушение запрета ездить на автомобиле по льду будет стоить 4, 10 и 30 тысяч рублей соответственно.

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