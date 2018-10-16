Штраф за выезд на лед в Чувашии могут поднять до 3 тысяч рублей
Это касается обычных граждан. Должностные лица же обяжут заплатить 5 тысяч рублей, а юридические и все 10 тысяч
Повторное нарушение запрета ездить на автомобиле по льду будет стоить от 4 до 30 тысяч рублейФото: Яна ЛИСИНА
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В Чувашии предлагается ввести поправки в республиканский кодекс по административным правонарушениям. Так, изменения могут коснутся штрафов за выезд на лед в зимнее время.
Государственный комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям посчитал нужным поднять сумму штрафа для обычных граждан до 3 тысяч рублей. Должностные и юридические лица, в свою очередь, предлагается карать строже: по 5 и 10 тысяч соответственно.
А повторное нарушение запрета ездить на автомобиле по льду будет стоить 4, 10 и 30 тысяч рублей соответственно.
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