2018-10-16T14:03:35+03:00
Происшествия

В Татарстане бесследно исчез тренер детской спортшколы

Его разыскивает полиция, мать и знакомые
Лика ИСАЕВА
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Салавата Мухатдинова не видели с 7 октябряСалавата Мухатдинова не видели с 7 октябряФото: Из материалов пресс-службы
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Еще 7 октября в Набережных Челнах пропал 24-летний тренер детской спортивной школы "Яр Чаллы" Салават Мухатдинов. В 15.00 он вышел из дома, и с тех пор его никто не видел.

Заявление в полицию отнесла его мать, когда не смогла дозвониться до него. Молодой человек не ночевал дома. С тех пор его никто из родственников и друзей не видел.

Салавата найти не могут больше недели, его сотовый телефон отключен. Фотографию молодого человека разместили во всех паблках Набережных Челнов. Поиски ведут полицейские, родственники и зннакомые пропавшего.

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