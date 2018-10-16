В Татарстане бесследно исчез тренер детской спортшколы

СЕГОДНЯ 14:03 2018-10-16T14:03:35+03:00

Салавата Мухатдинова не видели с 7 октября Фото: Из материалов пресс-службы

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Еще 7 октября в Набережных Челнах пропал 24-летний тренер детской спортивной школы "Яр Чаллы" Салават Мухатдинов. В 15.00 он вышел из дома, и с тех пор его никто не видел.

Заявление в полицию отнесла его мать, когда не смогла дозвониться до него. Молодой человек не ночевал дома. С тех пор его никто из родственников и друзей не видел.

Салавата найти не могут больше недели, его сотовый телефон отключен. Фотографию молодого человека разместили во всех паблках Набережных Челнов. Поиски ведут полицейские, родственники и зннакомые пропавшего.

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