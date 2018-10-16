В Татарстане появится Культурный центр имени Пушкина
Министерство культуры Татарстана выступило с предложением открыть в республике Культурный центр имени Пушкина. Целью его создания официально станет сохранение и укрепление единства многонационального народа республики, развитие русского языка, культуры речи, традиций русской национальной культуры.
В дальнейшем Минкульт Татарстана разработает устав Центра и будет каждый год утверждать для него государственное задание.
На данный момент из постановления, которое было опубликовано на официальном портале правовой информации, ясно, что в штат организации могут войти 29 человек.
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