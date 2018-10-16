2018-10-16T13:24:44+03:00
Происшествия

В Татарстане в аварии пострадали два человека

ДТП произошло в Буинском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Авария с участием внедорожника "Нива" и "Газели" произошла в Буинском районе республики 15 октября. Лобовое столкновение произошло на 90-м километре трассы "Казань-Ульяновск". "Встретились" два автомобиля на полосе движения "Газели".

По предварительным данным, 46-летний водитель российского внедорожника превысил безопасную скорость и выехал на встречку. Сразу после удара маленький грузовик вылетел в кювет.

В результате ДТП травмы получили оба водителя. Они отправлены в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

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