В Татарстане в аварии пострадали два человека
Авария с участием внедорожника "Нива" и "Газели" произошла в Буинском районе республики 15 октября. Лобовое столкновение произошло на 90-м километре трассы "Казань-Ульяновск". "Встретились" два автомобиля на полосе движения "Газели".
По предварительным данным, 46-летний водитель российского внедорожника превысил безопасную скорость и выехал на встречку. Сразу после удара маленький грузовик вылетел в кювет.
В результате ДТП травмы получили оба водителя. Они отправлены в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
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