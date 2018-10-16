2018-10-16T12:07:41+03:00
Общество

В Казани у театра оперы и балета установили памятник Рудольфу Нуриеву

Автором пятиметровой фигуры выступил известный скульптор Зураб Церетели [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Памятник представляет собой фигуру летящего человекаПамятник представляет собой фигуру летящего человекаФото: Алина ГАБДУЛИНА
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В Казани за театром оперы и балета имени Мусы Джалиля, рядом со старинным фонтаном установили памятник советскому, британскому и французскому артисту балета и балетмейстеру Рудольфу Нуриеву.

Памятник представляет собой фигуру летящего человека. Вместе с постаментом скульптура в высоту составляет порядка пяти метров. Ее автором выступил Зураб Церетели.

Сейчас на месте продолжаются установочные работы Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Сейчас на месте продолжаются установочные работыФото: Алина ГАБДУЛИНА

Сейчас на месте продолжаются установочные работы.

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