В Казани у театра оперы и балета установили памятник Рудольфу Нуриеву

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-16T12:07:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Казани за театром оперы и балета имени Мусы Джалиля, рядом со старинным фонтаном установили памятник советскому, британскому и французскому артисту балета и балетмейстеру Рудольфу Нуриеву.

Памятник представляет собой фигуру летящего человека. Вместе с постаментом скульптура в высоту составляет порядка пяти метров. Ее автором выступил Зураб Церетели.

Сейчас на месте продолжаются установочные работыФото: Алина ГАБДУЛИНА

Сейчас на месте продолжаются установочные работы.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»