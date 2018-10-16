Звезды "Дня Выборов" и "Обитаемого острова" приехали в Казань на съемки фильма "Зулейха открывает глаза"

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-16T11:50:17+03:00

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В Казани продолжаются съемки 8-серийного фильма "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману уроженки столицы Татарстана Гузель Яхиной. В настоящее время съемки идут на территории КФУ.

- Поскольку мы использовали в качестве локаций для съемок дом-музей Арбузовых и Музей Казанской химической школы в КФУ, где, по большому счету, все сохранилось с тех времен, все интерьеры вполне соответствовали духу времени. Конечно, мы убрали элементы, не присущие тому времени. В КФУ, например, сняли экран, другие современные атрибуты, не брали в кадр портреты химиков и так далее, - цитирует официальный сайт вуза замдиректора съемочной площадки картины Николай Антоненко.

Так, для съемок фильма в Казань приехали известные актеры Елена Шевченко, снимавшаяся, например в фильмах "День Выборов" и "Мама, не горюй", а также Александр Сирин, известный по ролям в картинах "Обитаемы.

В фильме "Зулейха открывает глаза" они сыграют спутников Зулейхи, Изабеллу и ее супруга Константина Арнольдовича. Главную же героиню, как известно, сыграет Чулпан Хаматова.й остров" и "Склифасовский".

Кроме того, в сериале можно будет увидеть и других звезд российского кино - Рамиля Сабитова, Сергея Маковецкого, Юлию Пересильд, Романа Мадянова.

СПРАВКА КП

Сюжет книги разворачивается в 30-е годы прошлого века в далекой татарской деревне. У крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму вместе с сотнями других переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Во второй части романа рассказывается история выживания ссыльных, брошенных в глухой тайге на берегу Ангары без пищи, крова и теплой одежды. Люди самых разных национальностей, конфессий и судеб будут бороться против диких условий и новой власти, которая настроена к ним совсем не дружелюбно. Чтобы выжить, им нужно объединиться. Литературный первоисточник стал бестселлером и переведен на 20 языков мира, а также неоднократно поставлен на театральной сцене.