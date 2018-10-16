Минтруда РТ: первые понедельник и вторник ноября в республике будут выходными

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-16T13:00:21+03:00

А все из-за Дня народного единства и Дня Конституции Татарстана

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Четыре выходных дня подряд ожидают татарстанцев в начале ноября. В связи с многочисленными обращениями сотрудников различных предприятий Минтруда республики разъясняет – в связи с тем, что День народного единства (4 ноября) в этом году выпадает на воскресенье. А значит, согласно российскому законодательству, выходной день в честь этого переносится на понедельник (5 ноября).

Но это еще не все. В отличие от остальных россиян, жители Татарстана следом получат еще один выходной. 6 ноября, во вторник, отмечается День Конституции республики.

В итоге татарстанцы будут отдыхать четыре дня подряд - 3, 4, 5 и 6 ноября.

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