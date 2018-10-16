В Татарстане открыли отремонтированный мост через реку Малый Черемшан
Автомобильный мост через реку Малый Черемшан в Алексеевском районе Татарстана сдали раньше срока. Его ремонт был начат в июне этого года.
При реконструкции этого объекта были использованы инновационные материалы. Так, был уложен литой асфальтобетон в нижнем слое покрытия, а на тротуарах с двух сторон установлено композитное перильное ограждение. Срок эксплуатации последних достигает 50 лет.
Длина самого моста составляет 94,6 метров, а ширина 9 метров. Сообщают в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
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