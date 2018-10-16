С 18 по 19 октября в Казани всех желающих будут учить игре на барабанах

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-16T14:55:15+03:00

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С 18 по 19 октября в столице Татарстана для всех желающих проведут два мастер-класса по игре на барабанах. Своими знаниями с горожанами поделится официальный артист Mapex, барабанщик группы «Markscheider Kunst» (Санкт-Петербург) Данила Прокопьев.

Он основал в северной столице России собственную школу и сотрудничал с такими исполнителями, как Леонид Агутин, Анжелика Варум, Елена Ваенга, Orlando Vale Maraca, Animaljazz, Светлана Сурганова и Максим.

Так, тема первого урока заявлена «Постановка рук. Постановка ног. Посадка. Рудименты. Интерактив». На втором занятии участников мастер-класса познакомят с игрой на барабанах более тесно - «Ритмы мира. Стилистка. Артикуляция».

Все уроки пройдут в казанской Школе рока «The Road» по адресу: улица Московская, 57/13. Начало в 17.00.