2018-10-16T14:55:15+03:00
Общество

С 18 по 19 октября в Казани всех желающих будут учить игре на барабанах

Занятия пройдут в Школе рока
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

С 18 по 19 октября в столице Татарстана для всех желающих проведут два мастер-класса по игре на барабанах. Своими знаниями с горожанами поделится официальный артист Mapex, барабанщик группы «Markscheider Kunst» (Санкт-Петербург) Данила Прокопьев.

Он основал в северной столице России собственную школу и сотрудничал с такими исполнителями, как Леонид Агутин, Анжелика Варум, Елена Ваенга, Orlando Vale Maraca, Animaljazz, Светлана Сурганова и Максим.

Так, тема первого урока заявлена «Постановка рук. Постановка ног. Посадка. Рудименты. Интерактив». На втором занятии участников мастер-класса познакомят с игрой на барабанах более тесно - «Ритмы мира. Стилистка. Артикуляция».

Все уроки пройдут в казанской Школе рока «The Road» по адресу: улица Московская, 57/13. Начало в 17.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
18 октября, откроется отремонтированный участок дороги Казань-Набережные Челны
В Иннополисе создали первую в России 4-D модель города
В Набережных Челнах ученики младших классов нарисовали Комсомольцев
В Чувашии на глазах 9-летней девочки зарезали ее родителей
С 3 ноября в Казани автобус №55 начнет ходить до ЖК «Лесной городок»
Отделение МВД Черемшанского района Татарстана возглавил Юлдус Билалов
Участники автопробега «Комсомольской правды» побывали на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах
На реставрацию учебного здания казанской консерватории выделят более 122 миллионов рублей
18 октября в Казани будет работать «горячая линия» по питанию в школах и детсадах
Штраф за выезд на лед в Чувашии могут поднять до 3 тысяч рублей
В Казани женщину арестовали по подозрению в мошенничестве с ювелиркой на 19 миллионов рублей
В Татарстане появится Культурный центр имени Пушкина
В Казани главу «Свея» Рашида Аитова просят оправдать и освободить
Ремонт ливневок обойдется Набережным Челнам в 20,2 миллиона рублей
Профессор КФУ: Аномально теплая погода в Татарстане продлится до 25 октября
В Татарстане ограничат электронную запись на прием к врачу
«Видеообщение в интернете» – новый обучающий модуль программы «Ростелекома» и Пенсионного фонда России «Азбука интернета»
В Татарстане посчитали какими сервисами портала Госуслуг чаще пользуются женщины, а какими мужчины
В Татарстане бесследно исчез тренер детской спортшколы