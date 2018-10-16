2018-10-16T11:29:08+03:00
Происшествия

В Нижнекамске с восьмого этажа упал 81-летний пенсионер, рядом с окном нашли стремянку

По предварительным данным. это был несчастный случай
Лика ИСАЕВА
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Врачи "скорой" были бессильны. Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте.Врачи "скорой" были бессильны. Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте.Фото: Олег УКЛАДОВ
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ЧП произошло 16 октября, во вторник, в многоэтажном доме №11 по улице 50 лет Октября в Нижнекамске. Из окна своей квартиры на восьмом этаже упал 81-летний пенсионер. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В квартире он проживал один.

По предварительным данным, мужчина мог упасть случайно - возле окна в его квартире обнаружили стремянку. Вероятно, пенсионер пытался что-то починить на карнизе, и не удержался.

По данному факту будет проведена доследственная проверка правоохранительными органами.

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