В Нижнекамске с восьмого этажа упал 81-летний пенсионер, рядом с окном нашли стремянку
ЧП произошло 16 октября, во вторник, в многоэтажном доме №11 по улице 50 лет Октября в Нижнекамске. Из окна своей квартиры на восьмом этаже упал 81-летний пенсионер. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В квартире он проживал один.
По предварительным данным, мужчина мог упасть случайно - возле окна в его квартире обнаружили стремянку. Вероятно, пенсионер пытался что-то починить на карнизе, и не удержался.
По данному факту будет проведена доследственная проверка правоохранительными органами.
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