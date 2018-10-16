2018-10-16T10:58:26+03:00
Общество

Трехмиллионного туриста в Казани предлагают накормить тутырмой и сводить в музей чак-чака

Программу прибывания для "юбиляра" уже почти сформировали
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Как тизвестно, Казань в ближайшее время готовится покорить серьезный туристический рубеж. В столицу Татарстана должен пожаловать трехмиллионный турист за этот год. Конечно, точно выяснить, кто же именно ступит на казанскую землю трехмиллионным крайне сложно.

Для этого надо было бы организовать некие регистрационные пункты. В Казани же решили пойти иным путем. В столице Татарстана решили, что "юбиляр" приедет в Казань на ноябрьских праздниках и счастливчика определят при помощи жребия.

Горожане составили для юбилейного гостя программу развлечений и меню с национальными блюдами. Всего в голосовании приняли участие 5 тысяч казанцев.

По итогам голосования, трехмиллионный турист в Казани должен попасть в музей «Городская панорама» и музей чак-чака, увидеть Кремлевскую набережную, а также сходить в театр Камала. Кроме того, он должен обязательно отведать национальные блюда - тутырму из конины, суп кулламу по-деревенски, азу по-татарски, вак балиш, губадию и кисломолочный напиток катык.

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