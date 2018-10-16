2018-10-16T11:05:12+03:00
Экономика

ВТБ развивает сотрудничество с Министерством сельского хозяйства РФ

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Банк ВТБ и Министерство сельского хозяйства РФ подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны намерены расширять взаимодействие в области поддержки развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России.

В частности, документ предусматривает внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры для предприятий АПК, разработку и реализацию инвестиционных программ, поддержку инновационного развития и модернизации компаний отрасли, развитие системы кредитования сферы сельского хозяйства, в том числе, в рамках региональных программ и с использованием механизмов государственной поддержки.

ВТБ активно поддерживает отрасль сельского хозяйства: кредитный портфель предприятий АПК на 1 сентября 2018 года превысил 200 млрд рублей, а объем выдач с начала года составил почти 120 млрд рублей.

В 2017 году банк одним из первых начал работу по программе льготного кредитования, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства, и за период ее действия заключил более тысячи кредитных соглашений на общую сумму более 122 млрд руб. В сегменте малого и среднего бизнеса в ВТБ действуют специальные кредитные продукты для предприятий АПК, в том числе, для финансирования инвестиционных проектов.

Динамичное развитие сельскохозяйственной сферы – важный фактор роста экономики страны. В сотрудничестве с Министерством ВТБ намерен продолжать оказывать всестороннюю поддержку комплекса АПК и повышать доступность финансирования предприятий отрасли.

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