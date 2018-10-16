"Меня не ищите, нашла хорошую работу": В Казани ищут пропавшую 17-летнюю студентку
Родственники и знакомые разыскивают 17-летнюю Гульсирин Гатиятуллину. Студентка-первокурсница исчезла в субботу, 13 октября, по дороге на учебу в Международный колледж сервиса на улицу Адоратского в Казани. Родным написала "Меня не ищите нашла хорошую работу".
Гульсирин родом из деревни Атня Балтасинского района републики. Училась и жила в Казани, снимала квартиру на улице Четаева.
На занятиях не появилась, телефон отключен. Могла быть одета в светло-зеленую короткую куртку или в розовый длинный плащ-пальто, черные ботинки, с собой дорожная сумка в цветочек. После занятий собиралась к родителям в деревню Атня Балтасинского района республики.
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