"Меня не ищите, нашла хорошую работу": В Казани ищут пропавшую 17-летнюю студентку

СЕГОДНЯ 10:48 2018-10-16T10:48:27+03:00

Девушка пропала по дороге на учебу Фото: из личного архива

Студентка ушла на учебу три дня назад, с тех пор о ее местонахождении ничего н известно

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Родственники и знакомые разыскивают 17-летнюю Гульсирин Гатиятуллину. Студентка-первокурсница исчезла в субботу, 13 октября, по дороге на учебу в Международный колледж сервиса на улицу Адоратского в Казани. Родным написала "Меня не ищите нашла хорошую работу".

Гульсирин родом из деревни Атня Балтасинского района републики. Училась и жила в Казани, снимала квартиру на улице Четаева.

На занятиях не появилась, телефон отключен. Могла быть одета в светло-зеленую короткую куртку или в розовый длинный плащ-пальто, черные ботинки, с собой дорожная сумка в цветочек. После занятий собиралась к родителям в деревню Атня Балтасинского района республики.

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