В Казани продолжается ремонт на улицах Восстания и Фурманова
Мэрия Казани извещает, что принято решение продлить ограничение движения по двум улицам в Московском районе города. До 20 ноября продлено ограничение движения по проезжей части на участках улиц Восстания и Фурманова в Московском районе Казани.
Напомним, что проезжая часть по улице Восстания закрыта в районе домов №№30 и 35, а по улице Фурманова - от улицы Восстания и до улицы Енисейская.
Продление ограничения связано с продлением срока работ по устройству приямков под горизонтально-направленное бурение при прокладке хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.
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