В Казани продолжается ремонт на улицах Восстания и Фурманова

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-16T10:11:17+03:00

Продлевается ограничение движения в Московском районе республики Фото: Из материалов пресс-службы

Движение автотранспорта по этим улицам ограничено

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Мэрия Казани извещает, что принято решение продлить ограничение движения по двум улицам в Московском районе города. До 20 ноября продлено ограничение движения по проезжей части на участках улиц Восстания и Фурманова в Московском районе Казани.

Напомним, что проезжая часть по улице Восстания закрыта в районе домов №№30 и 35, а по улице Фурманова - от улицы Восстания и до улицы Енисейская.

Продление ограничения связано с продлением срока работ по устройству приямков под горизонтально-направленное бурение при прокладке хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

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