2018-10-16T10:06:46+03:00
Происшествия

В Казани иномарка сбила 11-летнего велосипедиста

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции
Лика ИСАЕВА
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Мальчика сбили на дорогеМальчика сбили на дорогеФото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на 11-летнего велосипедиста произошел в Советском районе столицы Татарстана. 15 октября в 14.45 на улице Файзи 39-летний водитель автомобиля "Киа Спортейдж" напротив дома №2а сбил 11-летнего велосипедиста.

По предварительным данным, мальчик переезжал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. сам не убедившись в безопасности маневра.

- В результате ДТП школьник получил сотрясение головного мозга, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и врачи.

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