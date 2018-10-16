В Казани иномарка сбила 11-летнего велосипедиста
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции
Мальчика сбили на дорогеФото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на 11-летнего велосипедиста произошел в Советском районе столицы Татарстана. 15 октября в 14.45 на улице Файзи 39-летний водитель автомобиля "Киа Спортейдж" напротив дома №2а сбил 11-летнего велосипедиста.
По предварительным данным, мальчик переезжал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. сам не убедившись в безопасности маневра.
- В результате ДТП школьник получил сотрясение головного мозга, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и врачи.
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