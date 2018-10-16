В Татарстане при благоустройстве работники разгромили кладбище

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-16T09:29:09+03:00

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Житель Тукаевского района вместе со своим сыном приехал в село Яна Буляк на могилу своего отца. Но клабдище оказалось практически разгромленным - какие-то рабочие валили деревья, и тяжелые стволы падали на оградки и памятники.

Груда мусора от спиленных деревьев оказалась и на могиле родственника автора видео. По его словам, он попытался поговорить о вандализме, который произошел на кладбище с главой поселения, но Мансур Сагетдинов не увидел ничего страшного в рубке деревьев на кладбище "Это же не жилая зона".

Автор ролика нашел несколько повавленных надгробий и помятых оградок. Материальный ущерб еще только предстоит подсчитать.

"КП-Казань" попыталась дозвониться до главы поселения, но его телефон молчит.

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