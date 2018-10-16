2018-10-16T09:29:09+03:00
Происшествия

В Татарстане при благоустройстве работники разгромили кладбище

Результаты вандализма запечатлели родственники погребенных
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Кадр с видеоКадр с видеоФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Житель Тукаевского района вместе со своим сыном приехал в село Яна Буляк на могилу своего отца. Но клабдище оказалось практически разгромленным - какие-то рабочие валили деревья, и тяжелые стволы падали на оградки и памятники.

Груда мусора от спиленных деревьев оказалась и на могиле родственника автора видео. По его словам, он попытался поговорить о вандализме, который произошел на кладбище с главой поселения, но Мансур Сагетдинов не увидел ничего страшного в рубке деревьев на кладбище "Это же не жилая зона".

Автор ролика нашел несколько повавленных надгробий и помятых оградок. Материальный ущерб еще только предстоит подсчитать.

"КП-Казань" попыталась дозвониться до главы поселения, но его телефон молчит.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане открыли отремонтированный мост через реку Малый Черемшан
В Казани у театра оперы и балета установили памятник Рудольфу Нуриеву
Звезды "Дня Выборов" и "Обитаемого острова" приехали в Казань на съемки фильма "Зулейха открывает глаза"
В Нижнекамске с восьмого этажа упал 81-летний пенсионер, рядом с окном нашли стремянку
ВТБ развивает сотрудничество с Министерством сельского хозяйства РФ
Трехмиллионного туриста в Казани предлагают накормить тутырмой и сводить в музей чак-чака
"Меня не ищите, нашла хорошую работу": В Казани ищут пропавшую 17-летнюю студентку
В Казани продолжается ремонт на улицах Восстания и Фурманова
В Казани иномарка сбила 11-летнего велосипедиста
В Казани суд добавил срок для зека, напавшего на сотрудника УФСИН
В Набережных Челнах банк оштрафовали на 5,7 миллиона рублей
В Татарстане женщина, ограбившая 9-летнюю девочку, отделалась условным сроком
В Казани у нелегальных торговцев за сезон провели более 1 200 изъятий оборудования
В Татарстане отца и сына будут судить за уклонение от налогов на 18,3 миллиона рублей
Жителей Казани зовут на географический диктант
В Татарстане нашли обгоревшие человеческие останки