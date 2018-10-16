2018-10-16T08:55:20+03:00
Происшествия

В Казани суд добавил срок для зека, напавшего на сотрудника УФСИН

Приговор суда еще не вступил в законную силу
Лика ИСАЕВА
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ЧП произошло 7 февраля в ИК-2. Для обитателей исправительной колонии один из сотрудников принес постельные принадлежности. Внезапно на него напал 30-летний зек, который заранее приготовился к нападению: припас лезвие. Злоумышленник полоснул по запятью конвоира лезвием, и потерпевший получил рану левого предплечья.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Заслушав строны, изучив материалы дела, Приволжский районный суд Казани добавил нападавшему срок - еще 5 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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