В Татарстане отца и сына будут судить за уклонение от налогов на 18,3 миллиона рублей

15 Окт. 19:15 2018-10-15T19:15:31+03:00

Утверждается, что они внесли ложные сведения в декларации для получения вычетов.

Ни один из них так и не признал свою вину

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В Набережных Челнах 28-летнего директора ООО «Трассер Логистика» и его 60-летнего отца обвиняют в уклонении от налогов в крупном размере.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2014-2016 годах данные лица внесли в налоговые декларации предприятия заведомо ложные сведения о полагающихся вычетах. Мол, в тот момент у организации были заключены сделки по перевозке автомобилей. В итоге обвиняемые уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 18,3 миллиона рублей. При этом, как полагает следствие, отец директора не был юридически оформлен на предприятии, хотя, по сути, руководил там всем именно он.

- Свою вину мужчины не признали. После вручения им копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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