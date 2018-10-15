2018-10-15T17:46:21+03:00
Общество

ОНФ: Нижнекамские дороги - худшие в Татарстане

Дело в том, что в городе не завершили ремонт всех запланированных дорог
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ОНФ.Фото: ОНФ.
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Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане подвели предварительные итоги реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». По сути они определили города республики с самыми проблемными дорогами.

Одним из показателей эксперты ОНФ взяли ремонт топ-10 дорог, за которое проголосовало наибольшее число жителей республики. В Казани, например, дела идут неплохо.Чего стоит только ремонт самой "убитой" дороги столицы Татарстана. Той, что на улице Магистральной.

В Набережных Челнах в этом году отремонтировано, по словам жителей города, рекордное количество дорог. А вот в Нижнекамске стуация с дорогами не столь радужная. Так, например, по данным ОНФ, осталась без ремонта улица Южная. Меж тем, речь идет об участке дороги, из-за которого в часы пик создаются длинные пробки. Ремонт еще одной улицы, Якты (в отчете ОНФ она именуется Яхты, - прим. ред.), не завершен из-за отсутствия должного финансирования.

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