2018-10-15T19:07:07+03:00
Общество

Жителей Казани зовут на географический диктант

Он состоится 11 ноября
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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В Казани вновь пройдет географический диктант. Он намечен на 11 ноября. Написать его может любой желающий. Как говорится, были бы желание и знания по географии.

Впервые географический диктант состоялся в 2015 году. В прошлом году он включал в себя 30 заданий. Время на их выполнение - 45 минут. По результатам диктанта можно определить свой уровень географических знаний.

Один из главных принципов проведения всероссийской акции – анонимность. На бланках заданий и ответов можно указать как свое настоящее имя, так и псевдоним. Каждый участник получит уникальный идентификационный номер, по которому сможет узнать свой результат на сайте Русского географического общества.

Заявки на регистрацию площадок принимаются до 29 октября на официальном сайте Русского географического общества. После будут определены места проведения диктанта.

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