В Набережных Челнах банк оштрафовали на 5,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:54 2018-10-15T19:55:00+03:00

Банк обвиняют в нарушении законодательства об исполнительном производстве Фото: Анна КОЛПАКОВА

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Судебные приставы оштрафовали набережночелнинский банк на 5,7 миллиона рублей. Название организации не уточняется.

Известно лишь то, что судебный пристав отправил в банк запрос с требованием предоставить информацию о счетах ста неплательщиков. Однако ответа от кредитной организации не последовало, а после банк и вовсе вернул выданные документы обратно отправителю.

На данный момент составлены протоколы об административном нарушении законодательства об исполнительном производстве.

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