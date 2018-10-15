В Набережных Челнах банк оштрафовали на 5,7 миллиона рублей
Организация отказалось предоставлять информацию о счетах ста должников
Банк обвиняют в нарушении законодательства об исполнительном производствеФото: Анна КОЛПАКОВА
Изменить размер текста:
Судебные приставы оштрафовали набережночелнинский банк на 5,7 миллиона рублей. Название организации не уточняется.
Известно лишь то, что судебный пристав отправил в банк запрос с требованием предоставить информацию о счетах ста неплательщиков. Однако ответа от кредитной организации не последовало, а после банк и вовсе вернул выданные документы обратно отправителю.
На данный момент составлены протоколы об административном нарушении законодательства об исполнительном производстве.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»