В Татарстане нашли обгоревшие человеческие останки
Настораживающую находку сделали 12 октября житель одного из домов в селе Кубассы Чистопольского района республики. Он копал траншею для проведения коммуникаций, и на глубине чуть более одного метра нашел человеческие останки. Фрагменты черепа и костей были со следами воздействия огня.
Как сообщили местные жители, примерно 100 лет назад в этом селе прошло несколько крупных пожаров, которые унесли жизни людей. Они сделали предположение, что останки принадлежат одной из жертв огненной стихии.
По данному факту СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку. В настоящее время останки направлены на экспертизу.
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