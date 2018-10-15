В Татарстане нашли обгоревшие человеческие останки

СЕГОДНЯ 18:57 2018-10-15T18:57:47+03:00

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Настораживающую находку сделали 12 октября житель одного из домов в селе Кубассы Чистопольского района республики. Он копал траншею для проведения коммуникаций, и на глубине чуть более одного метра нашел человеческие останки. Фрагменты черепа и костей были со следами воздействия огня.

Как сообщили местные жители, примерно 100 лет назад в этом селе прошло несколько крупных пожаров, которые унесли жизни людей. Они сделали предположение, что останки принадлежат одной из жертв огненной стихии.

По данному факту СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку. В настоящее время останки направлены на экспертизу.

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