2018-10-15T18:57:47+03:00
Происшествия

В Татарстане нашли обгоревшие человеческие останки

По данному факту проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверкуСУ СКР Татарстана проводит доследственную проверкуФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Настораживающую находку сделали 12 октября житель одного из домов в селе Кубассы Чистопольского района республики. Он копал траншею для проведения коммуникаций, и на глубине чуть более одного метра нашел человеческие останки. Фрагменты черепа и костей были со следами воздействия огня.

Как сообщили местные жители, примерно 100 лет назад в этом селе прошло несколько крупных пожаров, которые унесли жизни людей. Они сделали предположение, что останки принадлежат одной из жертв огненной стихии.

По данному факту СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку. В настоящее время останки направлены на экспертизу.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах банк оштрафовали на 5,7 миллиона рублей
В Татарстане женщина, ограбившая 9-летнюю девочку, отделалась условным сроком
В Казани у нелегальных торговцев за сезон провели более 1 200 изъятий оборудования
В Татарстане отца и сына будут судить за уклонение от налогов на 18,3 миллиона рублей
Жителей Казани зовут на географический диктант
16 октября в Советском районе Казани без воды оставят ряд домов и два детских сада
В Набережных Челнах корью заболели непривитые дети
В Казани из Черного озера начали вылавливать карпов
ОНФ: Нижнекамские дороги - худшие в Татарстане
В Нижнекамске после падения дерева на человека решили потратить 55 миллионов на ликвидацию аварийных насаждений
В Казани определят лучших водителя и кондуктора
В Татарстане псих выколол своей бабушке глаз и попал под машину
В Чебоксарах рецидивиста, убившего женщину и бросившего ее тело в подъезде, приговорили к 11 годам колонии
Президент Татарстана признался в заинтересованности в прямых поставках египетских фруктов, овощей и морепродуктов
В Татарстане стартовал сезон охоты на зайца-русака
В Чувашии убийцу, прятавшегося от полиции более 16 лет, приговорили к 11 годам лишения свободы
Смотровая площадка Центра семьи "Казан" закрылась на зиму
В Казани прокуратура просит для признавшегося в убийстве беременной женщины 18 лет строгого режима
ВТБ предоставляет возможность открыть брокерский счет в ВТБ-онлайн за две минуты
В Татарстане из-за первоклассницы с гепатитом А в гимназии и бассейне провели дезинфекцию
В Казани зафиксировано превышение нормы диоксида азота в воздухе в 1,5-2 раза
Экс-руководитель Госжилфонда Татарстана Талгат Абдуллин будет работать в АО «Связьинвестнефтехим»
29 октября из аэропорта Казани в Киргизию стартует прямой авиарейс
В Новочебоксарске появятся три поросенка, три медведя и ослик за 1,5 миллиона рублей
В Марий Эл врача будут судить за смерть новорожденного