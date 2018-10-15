В Татарстане псих выколол своей бабушке глаз и попал под машину
Утром 13 октября в селе Ибраево-Каргали Черемшанского района республики загорелся частный дом. Едва на место ЧП начали сбегаться люди, как 24-летний внук хозяйки выскочил из полыхающего строения на улицу и побежал. В этот момент он и попал под автомобиль. От полученных травм молодой человек скончался.
Во время тушения пожара в доме было обнаружено тело 78-летней пенсионерки-хозяйки. По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате смертельного ранения - кто-то выколол ей глаз.
Во время предварительного раследования установили, что в последнее время вместе с пенсионеркой проживал внук. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
В тот день женщина позвонила своей дочери и попросила забрать своего сына - он начал вести себя буйно. Услышав ее слова, парень схватился за нож. После убийства бабушки он поджег дом и выскочил на улицу, где его и сбил автомобиль.
По данному факту СУ СКР Татарстана возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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