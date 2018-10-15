В Казани из Черного озера начали вылавливать карпов

СЕГОДНЯ 18:10 2018-10-15T18:10:40+03:00

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Зимой на месте Черного озера казанцев будет ждать каток. В скором времени начнутся работы по его созданию, а сейчас озеро готовят к осушению. В понедельник, 15 октября, из него начали вылавливать декоративных карпов кои. Известно, что рыб переселят в озеро Кабан.

В пруд карпы были запущены 26 июля текущего года, и пришлись по душе горожанам, которые подкармливали их все лето. Вернуться ли рыбы обратно в следующем сезоне - пока не известно.

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