2018-10-15T16:48:56+03:00
Происшествия

В Чебоксарах рецидивиста, убившего женщину и бросившего ее тело в подъезде, приговорили к 11 годам колонии

Мужчина нанес своей жертве не менее 39 ударов руками и ногами
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина ранее уже был осужден за подобное преступление.Мужчина ранее уже был осужден за подобное преступление.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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33-летнего жителя Чебоксар признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшей.

В ночь с 4 на 5 мая этого года в столице Чувашии осужденный выпивал у своего знакомого в квартире. В компании отметилась и 39-летняя женщина. Именно с ней гость и поссорился. В ходе конфликта он жестоко избил ее, нанеся не мене 39 ударов руками и ногами, в том числе и по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Виновный же в ее гибели вытащил тело жертвы из квартиры и бросил в подъезде. На лестничной площадке убитую впоследствии обнаружила уборщица.

- В итоге суд приговорил мужчину к 11 годам колонии особого режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

Отмечается, что осужденный в 2006 году уже привлекался за подобное преступление в отношении другой женщины. Тогда его приговорили к 8 годам лишения свободы. Кроме того, в 2015 и 2017 годах он был признан виновным в краже и избиении.

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