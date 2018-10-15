16 октября в Советском районе Казани без воды оставят ряд домов и два детских сада

СЕГОДНЯ 18:49 2018-10-15T18:49:16+03:00

Воды не будет с 9.00 до 21.00. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В этот вторник, 16 октября, в Советском районе запланированы ремонтные работы на сетях водопровода. В связи с этим с 9.00 до 21.00 краны пересохнут в домах по адресам: ул.Аграрная, 1, 1а, улица Губкина 6, 8, 10. А также на улице Космонавтов - дома под нечетными номерами от №7 по №59б, дома под четными номерами 42, 42а, 42б, 44, 46а, 46б.

Кроме того, без воды на это время оставят и два детских сада на улице Губкина - №235 и №199.

- Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам. Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее запастись водой, - сообщают в МУП «Водоканал».

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