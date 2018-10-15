2018-10-15T16:29:54+03:00
Экономика

Президент Татарстана признался в заинтересованности в прямых поставках египетских фруктов, овощей и морепродуктов

В свою очередь республики готова в ответ предоставлять нефтехимическую и машиностроительную продукцию, судна и медицинское оборудование
Алина ГАБДУЛИНА
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Президент республики предложил своему собеседнику направить в Татарстан делегацию предпринимателей ЕгиптаПрезидент республики предложил своему собеседнику направить в Татарстан делегацию предпринимателей ЕгиптаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Каире состоялась встреча президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя Федерации торгово-промышленных палат Египта и Союза африканских торгово-промышленных палат Ахмеда аль-Вакиля. В ходе нее были обсуждены возможности взаимодействия Египта и Татарстана.

Так, Рустам Минниханов выразил заинтересованность республики в прямых поставках египетских фруктов, овощей и морепродуктов. Взамен он предложил расширить экспорт нефтехимической и машиностроительной продукции, судов, автомобильных шин, компрессоров, продукции сельско-хозяйственных товаров, фармацевтики и медицинского оборудования.

Помимо этого, президент республики предложил своему собеседнику направить в Татарстан делегацию предпринимателей Египта.

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