Президент Татарстана признался в заинтересованности в прямых поставках египетских фруктов, овощей и морепродуктов
В Каире состоялась встреча президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя Федерации торгово-промышленных палат Египта и Союза африканских торгово-промышленных палат Ахмеда аль-Вакиля. В ходе нее были обсуждены возможности взаимодействия Египта и Татарстана.
Так, Рустам Минниханов выразил заинтересованность республики в прямых поставках египетских фруктов, овощей и морепродуктов. Взамен он предложил расширить экспорт нефтехимической и машиностроительной продукции, судов, автомобильных шин, компрессоров, продукции сельско-хозяйственных товаров, фармацевтики и медицинского оборудования.
Помимо этого, президент республики предложил своему собеседнику направить в Татарстан делегацию предпринимателей Египта.
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