2018-10-15T17:33:13+03:00
Общество

В Нижнекамске после падения дерева на человека решили потратить 55 миллионов на ликвидацию аварийных насаждений

Под спил намерены отправить 402 дерева
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Сейчас же специалисты отдела охраны окружающей среда департамента ЖКХ проводят обследования этих деревьевСейчас же специалисты отдела охраны окружающей среда департамента ЖКХ проводят обследования этих деревьевФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В Нижнекамске 15 октября во время делового понедельника руководитель Исполкома города Денис Баландин дал ответ на вопрос о ликвидации сухостоя.

Так, до весны 2019 года в Нижнекамске должны быть ликвидированы 402 аварийных дерева. На эти работы из местного бюджета уже выделили 5,5 миллиона рублей. Сейчас же специалисты отдела охраны окружающей среда департамента ЖКХ проводят обследования этих деревьев. По их итогам будет составлен акт и решится, что именно делать с деревьями — обрезать или спиливать.

Помимо этого, заместитель мэра города Эльвира Долотказова упомянула несчастный случай, произошедший на прошлой неделе. Так, 8 октября упавшее в Нижнекамске дерево убило прохожего. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.

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