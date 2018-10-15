В Чувашии убийцу, прятавшегося от полиции более 16 лет, приговорили к 11 годам лишения свободы

СЕГОДНЯ 15:54 2018-10-15T15:55:03+03:00

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44-летнего уроженца Чувашии признали виновным в убийстве, которое произошло более 16 лет назад.

В феврале 2002 года, тогда осужденному было 28 лет, он дождался ранним утром своего оппонента по спорам о невозврате денежного долга в подъезде последнего. Там, мужчина два раза выстрелил в голову жертвы из пистолета. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

Стрелявший же после расправы выбросил оружия и скрылся за пределами Чувашии. Ему удавалось скрываться от правоохранителей вплоть до 5 мая 2018 года. Задержали мужчину в Покрове Владимирской области. После чего доставили в Чувашию.

- Свою вину мужчина признал полностью. Выброшенный им пистолет был в итоге найден и приобщен к делу. В итоге суд приговорил его к 11 годам лишения свободы, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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