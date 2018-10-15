В Казани прокуратура просит для признавшегося в убийстве беременной женщины 18 лет строгого режима
Верховный суд Татарстана рассматривает уголовное дело об убийстве беременной женщины. Перед законом предстал ее 31-летний сожитель.
По версии следствия, 1 мая этого года в Казани на улице Советская в квартире дома №21 пьяный мужчина поссорился со своей беременной возлюбленной. Конфликт произошел из-за злоупотребления подсудимым выпивкой.
В ходе ссоры мужчина схватил кухонный нож и ударил им сожительницу в грудь. Женщина от полученного ранения скончалась в машине «скорой помощи». Подсудимый свою вину в содеянном признал полостью.
- Выступая на прениях по данному делу, гособвинитель предложила приговорить мужчину к 18 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года, - сообщают в прокуратуре Татарстана.
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