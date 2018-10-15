В Татарстане из-за первоклассницы с гепатитом А в гимназии и бассейне провели дезинфекцию

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-15T14:28:54+03:00

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Информация о том, что ученица первого класса Рыбно-Слободской гимназии №1 заболела вирусным гепатитом А поступила в Роспотребнадзор Татарстана 10 октября.

Как сообщают в управлении, девочка заболела 7 октября, ведется медицинское наблюдение (в течение 35 дней) и проведена иммунизация контактировавших с больным ребенком против гепатита А, а в самой гимназии заключительная дезинфекция.

Кроме того, стало известно, что первоклассница также посещала детский бассейн в МБУ СОК «Дельфин».

- В связи с этим малый бассейн слит, проведена его заключительная дезинфекция, контактные лица от посещения бассейна освобождены на 35 дней, - сообщают в Роспотребнадзоре Татарстана. - Ситуация находится на контроле. На 15 октября извещений о новых случаях заболевания не поступало.

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