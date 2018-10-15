Смотровая площадка Центра семьи "Казан" закрылась на зиму

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-15T15:32:00+03:00

Со 2 августа ее посетили 40 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 15 октября, на зимний период закрылась смотровая площадка Центра семьи "Казан". В 2018 году из-за фестиваля болельщиков она начала свою работу лишь 2 августа. Однако, несмотря на это, за 2,5 месяца увидеть Казань с высоты 32 метров успели 40 тысяч человек.

Отметим, что этим летом смотровая площадка отметила свое пятилетие. В честь праздника 5 августа она работала до полуночи.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»