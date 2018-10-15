2018-10-15T14:11:48+03:00
Туризм

29 октября из аэропорта Казани в Киргизию стартует прямой авиарейс

Вылеты будут осуществляться по понедельникам
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Российская авиакомпания запускает прямой рейс из Казани в город Ош (Киргизия). Он будет действовать в рамках зимнего сезона.

Так, с 29 октября вылеты на 160-местных самолетах Airbus A320 будут осуществляться по понедельникам в 11.00. Время в пути составит чуть более 3 часов. Обратно в Казань авиалайнер будет отправляться по воскресеньям в 21.55.

Кроме того, стало известно, что данный авиаперевозчик с 28 октября меняет расписание полетов из Казани в Душанбе. Так, из столицы Татарстана самолет будет отправляться по понедельникам: в 00.40, а обратно - в 07.15. При этом стоит помнить, что время в Киргизии на 3 часа опережает московское.

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