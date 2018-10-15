В Казани зафиксировано превышение нормы диоксида азота в воздухе в 1,5-2 раза
Это было сделано в ночь на 15 октября в Советском, Вахитовском и Ново-Савиновском районах города
В Советском районе концентрация вредного вещества с полуночи составляла 0,43 миллиграмма на кубический метр.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В трех районах Казани зафиксировали превышение в 1,5-2 раза нормы диоксида азота в воздухе. Такие показатели были выявлены на пересечении улиц Файзи и Бигичева, на Право-Булачной, а также на перекрестке Амирхана и Лаврентьева.
Так, в Советском районе концентрация диоксида азота с полуночи составляла 0,43 миллиграмма на кубический метр, а в Вахитовском и Ново-Савиновском районах - 0,3. И все это при предельно допустимой концентрации в 0,2 миллиграмма на кубический метр. Причины превышения нормы пока не уточняются.
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