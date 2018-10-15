2018-10-15T16:10:21+03:00
Общество

В Татарстане стартовал сезон охоты на зайца-русака

Он продлится вплоть до 10 января 2019 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: государственный комитет Татарстана по биологическим ресурсамФото: государственный комитет Татарстана по биологическим ресурсам
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В понедельник, 15 октября, в Татарстане начался сезон охоты на зайца-русака. Он продлится вплоть до 10 января 2019 года. Известно также, что отлов их будет открыт в 19 районах республики.

Государственный комитет Татарстана по биологическим ресурсам просит охотников не путать зайца-русака и зайца-беляка. Последний занесен в Красную книгу, за его ловлю полагается штраф, конфискация оружия и отзыв охотничего билета. Кроме того, на нарушителя в суд подается иск о компенсации нанесенного природным ресурсам ущерба.

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