В Татарстане стартовал сезон охоты на зайца-русака
Он продлится вплоть до 10 января 2019 года
Фото: государственный комитет Татарстана по биологическим ресурсам
Изменить размер текста:
В понедельник, 15 октября, в Татарстане начался сезон охоты на зайца-русака. Он продлится вплоть до 10 января 2019 года. Известно также, что отлов их будет открыт в 19 районах республики.
Государственный комитет Татарстана по биологическим ресурсам просит охотников не путать зайца-русака и зайца-беляка. Последний занесен в Красную книгу, за его ловлю полагается штраф, конфискация оружия и отзыв охотничего билета. Кроме того, на нарушителя в суд подается иск о компенсации нанесенного природным ресурсам ущерба.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»